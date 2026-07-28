МАИ разработал проект шлюзового модуля для обитаемой базы на Луне

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московский авиационный институт (МАИ) по заказу "Роскосмоса" разработал проект прототипа шлюзового отсека для обитаемой лунной базы, сообщили в институте во вторник.

"Ученые Московского авиационного института разработали проект прототипа шлюзового модуля обитаемой станции на Луне. Работы выполнены по заказу госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что прототип такого модуля построят в составе экспериментального макета лунной базы, который возводят в Москве.

"Эта конструкция будет включать только одну жилую и одну шлюзовую камеру. Вокруг них создадут лунный ландшафт, насыпав аналог реголита, чтобы максимально приблизить условия испытаний к реальным", - сообщили в МАИ.

"Как предполагают разработчики, лунная база в начальной конфигурации будет состоять из трёх модулей, соединённых в виде буквы "Т" через центральную переходную камеру. Это жилой, лабораторный и складской отсеки. Они рассчитаны на постоянное проживание экипажа в составе трёх человек или кратковременное пребывание до шести космонавтов", - говорится в сообщении.

По данным института, для защиты от галактического излучения модули заглубят в грунт на глубину 1,5-2 метра. Предполагается, что в каждом торце Т-образной конструкции разместят шлюзовые отсеки, они будут приспособлены для подготовки к выходу исследователей на поверхность в скафандре или в кабине лунохода.

В МАИ отметили, что разработка шлюзового модуля предназначена для проверки технологий, которые лягут в основу отечественной программы освоения Луны.

"Согласно проекту, диаметр модуля составит 2,2-2,4 метра. Внутри него разместят системы подключения скафандров к бортовому питанию, компрессии и декомпрессии, теплового контроля и другие", - сообщили в институте.

По данным специалистов МАИ, одной из главных задач прототипа станет возможность испытать различные способы удаления лунной пыли с экипировки и оборудования космонавтов.

"Лунная пыль значительно отличается от земной. Частицы реголита - лунного грунта - на протяжении миллиардов лет подвергались бомбардировке метеоритами и воздействию жёсткого солнечного излучения. В результате они превратились в микроскопические осколки с острыми, зазубренными краями неправильной формы. Такие частицы вызывают раздражение кожи, аллергические реакции и повреждение слизистых, а при вдыхании могут повредить лёгочную ткань", - сказал руководитель проекта, профессор МАИ Александр Белявский, чьи слова приведены в сообщении.

По его словам, пыль в переходной камере из-за слабой лунной гравитации будет висеть часами: "Поэтому необходимы комплексные решения, которые также включают очистку воздуха перед тем, как космонавты откроют внутренний люк и войдут в базу".

"Также, помимо борьбы с пылью, ученые испытают и другие технологии. В частности, проверку пройдут средства защиты от космической радиации, способы аварийного спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций и методы поддержания внутри помещений оптимальных температуры и давления", - говорится в сообщении.