Два человека погибли при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели двух двух человек в результате атак украинских дронов, также есть информация о новых пострадавших.

"Уточнённая информация о последствиях атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. (...) Количество раненых возросло до девяти человек. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара дрона по предприятию в селе Белянка пострадали восемь человек.

По данным оперштаба, другая жертва украинской атаки зафиксирована в Валуйском округе: в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего мужчина от полученных травм скончался на месте.

Ещё одного мужчину со множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно.

Кроме того, в Белгороде в результате атак двух беспилотников повреждены навес коммерческого объекта, остекление, крыши двух частных домов.

В селе Дорогощь Грайворонского округа FPV-дрон атаковал объект торговли, вследствие чего пробита кровля, разбиты окна. В посёлке Поляна Шебекинского округа при взрыве дрона повреждены забор частного дома и инфраструктурный объект. В селе Нижний Ольшанец Белгородского округа от атаки FPV-дрона повреждены остекление, фасад и крыша частного дома.