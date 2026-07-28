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Двое фигурантов дела о похищении ребенка осуждены в Новосибирске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска к семи годам колонии строгого режима двоих фигурантов дела о похищении ребенка на глазах у его матери, сообщает следственное управление СКР по региону.

Они признаны виновными по ст. 126 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека и покушение на похищение).

Суд установил, что в январе-феврале 2025 года 40-летний мужчина, будучи недовольным определением суда о порядке общения после развода, нанял шесть человек для похищения двоих своих малолетних детей и их последующего перемещения за пределы РФ.

Днем 16 февраля 2025 года на одной из улиц в Центральном районе Новосибирска наниматель с подельниками в присутствии бывшей жены и ее мужа похитили шестилетнего мальчика и попытались похитить пятилетнюю девочку.

В дальнейшем двое участников похищения были задержаны в Свердловской области.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска заочно избрал меру пресечения в виде ареста отцу похищенного мальчика. Мужчина объявлен в международный розыск.

Новосибирск
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