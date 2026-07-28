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Путин ждет прихода в Совфед опытных людей, нацеленных на развитие страны

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что ротация в Совете Федерации, которая последует за сентябрьскими парламентскими выборами, приведет в верхнюю палату парламента новых опытных людей, нацеленных на развитие страны.

"У нас 20 сентября выборы, выборы будут и для многих органов власти субъектов Федерации, а это в свою очередь будет так или иначе отражаться на Совете Федерации, представительных и исполнительных органов власти субъектов Федерации. Это очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, на оказание помощи нашим гражданам и на достижение целей национального развития", - сказал он на встрече с председателем палаты Валентиной Матвиенко.

Спикер отметила, что в единый день голосования идет замена от 20 до 30% сенаторов. "Вливается "свежая кровь", приходят новые люди со свежим взглядом с мест. Мы очень тщательно и внимательно следим, чтобы представители регионов были достойными", - заверила Матвиенко.

"Надеюсь, так и будет", - заключил Путин.

Совет Федерации Владимир Путин Валентина Матвиенко
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