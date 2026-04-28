В Вологодской области закрыли все "наливайки" и точки продажи вейпов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Вологодской области прекратили работу все "наливайки" и магазины по продаже вейпов, сообщил в мессенджере губернатор региона Георгий Филимонов.

"Вслед за алкомаркетами на Вологодчине ликвидированы все "наливайки" и все точки продажи вейпов. Закрыли: 610 алкомаркетов, 125 "наливаек", 316 точек продажи вейпов", - написал он и объяснил, что эта работа направлена на "народосбережение".

Власти региона продолжают проводить мониторинг рынка, реагировать на попытки нарушения законов и сложившейся практики, добавил губернатор.

В конце 2025 года в Вологодской области ликвидировали все 610 алкомаркетов - магазины закрылись, перепрофилировались или сменили формат.

1 марта 2025 года в регионе вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя. Эту продукцию по будням можно купить только с 12 до 14 часов.

С 1 марта 2026 года были введены новые ограничения розничной продажи алкоголя, которые были направлены на борьбу с "наливайками".