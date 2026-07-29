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Число жертв ракетного удара по предприятию в Кирове увеличилось до шести

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Кировской области заявили о смерти еще одного из пострадавших работников предприятия, которое подверглось ракетному удару 24 июля.

"В министерстве здравоохранения Кировской области сообщили, что в больнице скончался один из работников предприятия, которое подверглось ракетной атаке. Заводчанин получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Врачи областного Центра травматологии несколько суток боролись за его жизнь, делали всё возможное. У пострадавшего дважды останавливалось сердце. Сегодня утром медики, несмотря на огромные усилия, полный комплекс проведенных реанимационных мероприятий, не смогли вернуть пациента к жизни", - говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв удара увеличилось до шести.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщал, что предприятие в Кирове утром 24 июля было атаковано ракетой. В результате погибли пять человек, еще 27 человек пострадали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Соколов Киров Кировская область
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