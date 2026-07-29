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Белоусов заявил о продвижении российских войск на добропольском направлении

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военных с установлением контроля над поселком Светлое в ДНР, сообщило военное ведомство.

"Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на добропольском тактическом направлении", - говорится в поздравлении, которое направлено командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени А.Захарченко.

"Андрей Белоусов поблагодарил личный состав и командование бригады за образцовое выполнение воинского долга по защите нашей Родины, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - говорится в сообщении.

Андрей Белоусов ДНР Светлое Минобороны
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