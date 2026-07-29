В Петербурге станции метро "Гостиный двор" и "Невский проспект" закрыли из-за запаха гари

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге станции метро "Гостиный двор" и "Невский проспект" закрыли для входа и выхода пассажиров, сообщила пресс-служба городского метрополитена.

"В служебном помещении на станции "Гостиный двор" зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС - сейчас они проводят осмотр", - говорится в сообщении.

Станции закрыли в целях безопасности, поезда их проезжают без остановок.