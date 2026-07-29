В Петербурге устранили задымление на станции метро "Гостиный двор"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В петербургском метро нашли источник задымления на станции "Гостиный двор" и задымление устранили, сообщила пресс-служба метрополитена.

"На станции "Гостиный двор" в служебном помещении было обнаружено задымление, открытого огня нет. Источник задымления установлен, причина задымления устранена. Проводятся работы по удалению дыма из помещения и проветривания", - говорится в сообщении.

После проветривания станцию откроют для пассажиров.

Временное закрытие станций "Гостиный двор" и "Невский проспект" не сказалось на графике, поезда следуют по линиям 2 и 3 в штатном режиме.

Станции закрывали из-за запаха гари. На станции "Невский проспект" для пассажиров был доступен вестибюль 1 (выход на Михайловскую улицу).