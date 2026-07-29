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Мосгорсуд приговорил журналистку Шипачеву к 12 годам колонии за госизмену

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал журналистку Дарью Шипачеву виновной в государственной измене, сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

"Приговором суда Шипачевой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Однако, по данным ряда СМИ, поводом для уголовного преследования стал денежный перевод на Украину.

Журналистка признала вину, в связи с чем судом ей назначено минимальное наказание, предусмотренной статьей "госизмена" (275 УК РФ). Судебный процесс в отношении Шипачевой прошел в особом порядке.

Мосгорсуд Дарья Шипачева Украина
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