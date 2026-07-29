Жительницу Рубцовска обвинили в порче мурала, посвященного Герою России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае будут судить 21-летнюю жительницу Рубцовска по обвинению в причинении ущерба историко-культурному объекту в связи с нанесением надписи на мурал, посвященный Герою России, герою СВО Олегу Шипицину, сообщили в СКР.

По версии следствия следствия, в марте 2026 года обвиняемая подошла к фасаду дома, где сделан мурал с изображением участника СВО Героя России Олега Шипицина с надписью "Быть Героем - Жить вечно!". "Пренебрегая нормами морали, с целью повреждения и осквернения историко-культурного объекта, она нанесла баллончиком с аэрозольной краской черного цвета на поверхности мурала циничную и грубую по смыслу надпись", - сообщило ведомство.

Несмотря на то, что девушка действовала в темное время суток, благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, ее личность удалось установить в короткие сроки.

Ей вменили ч. 1 ст. 243.4 УК (повреждение и осквернение объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество и его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Дело направлено в суд.