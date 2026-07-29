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ОАЭ выдали РФ обвиняемую в организации мошенничества под видом букмекерских услуг

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Из ОАЭ экстрадирована россиянка, находившаяся в розыске за мошенничество в особо крупном размере при реализации ставок на спорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянку, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). (...) Она будет доставлена в Москву", - сказала Волк журналистам в среду.

По данным полиции, в 2022 году фигурантка "организовала в столичном регионе группу, участники которой похищали денежные средства граждан под предлогом реализации инвестиционных программ".

"Людям гарантировали получение выигрыша от верного распределения ставок на матчи и другие спортивные события в различных букмекерских конторах. Однако обещанное не исполнялось, а полученные преступным путем средства похищались", - пояснила представитель полиции.

По поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов ГУ МВД России по Москве организован международный розыск фигурантки. В августе 2023 года ее задержали иностранные коллеги на территории ОАЭ, добавила Волк.

Ирина Волк МВД России ОАЭ
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