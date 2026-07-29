Депутат Горелкин считает, что на интернет-пользователях в РФ не отразится уничтожение финнами линий оптоволоконной связи

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Решение Финляндии разрушить оптоволоконные линии связи, ведущие в Россию, не повлечет изоляции российских пользователей от глобального интернета, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Российские пользователи никаких изменений не почувствуют - как бы финны ни старались. Наш интернет-сегмент изначально строился как неотъемлемая часть глобальной сети, ею он и останется", - написал Горелкин в своем канале в Мах.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Финляндии "решили снести вышки ЛЭП, а заодно уничтожить размещенные на них оптоволоконные линии связи, ведущие в Россию".

"Ситуация, в общем-то, ожидаемая и не особо серьезная: изоляцией России от глобального интернета вырубка наземного оптоволокна на границе с Финляндией точно не грозит", - отметил зампред комитета.

По его словам, "российские операторы связи уже прорабатывают варианты усиления других магистральных интернет-каналов". "Резервов достаточно: это и трансевразийская волоконно-оптическая линия связи (TEA NEXT), и ERMC, связывающая Европу и Гонконг через Россию и Монголию, и линии, которые идут через нашу границу с Беларусью", - написал Горелкин.