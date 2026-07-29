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На Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий

Участники групп будут подписывать контракт с Минобороны и получать по 50 тысяч рублей в месяц

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края планируют создать мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных для экономики предприятий, сообщает пресс-служба администрации региона.

Это решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Кубани, которое провели губернатор региона Вениамин Кондратьев и начальник краевого УФСБ Леонид Михайлюк

"Одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий является создание мобильных огневых групп. В первую очередь в них должны входить сотрудники этих организаций. Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают", - говорится в сообщении.

Участники мобильных огневых групп будут ежемесячно получать из краевого бюджета по 50 тысяч рублей.

"Противник пытается наносить удары не только по военным объектам, но и по гражданским - предприятиям промышленности, агропромышленного комплекса и переработки, которые представляют стратегическую ценность для экономики. Краснодарский край - один из ключевых производителей сельхозпродукции в России. Поэтому мы должны защитить объекты, которые напрямую связаны с продовольственной безопасностью страны. При содействии военных мы продолжаем укреплять систему обороны региона. Но и бизнес также должен быть заинтересован в защите своих предприятий", - прокомментировал Кондратьев.

Михайлюк отметил, что все предприятия Кубани, которые влияют на формирование экономики региона, должны находиться под защитой.

"Сегодня мы обсуждаем меры по защите важных для региона объектов, за которые отвечаем все вместе. По сути, нет таких предприятий или организаций, которые были бы для нас неважны. Противник стремится нанести урон, но мы обязаны дать ему отпор - сохранить производства и жителей", - заключил Михайлюк.

Краснодарский край Вениамин Кондратьев Кубань Леонид Михайлюк Минобороны
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