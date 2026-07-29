В России откроют пять участков для голосования на выборах президента Южной Осетии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России на досрочных выборах президента Южной Осетии 18 сентября организуют пять участков для голосования, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме.

Избирательные участки будут размещены в Северной Осетии - Владикавказе, Алагире, Камбилеевском, еще один участок откроется в Москве.

"Всего на выборах президента откроются 75 избирательных участков, из них 70 на территории республики и пять в России", - уточнили в комиссии.

В конце июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и был назначен советником президента России Владимира Путина. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики. Всего о своем участии в выборах президента республики заявили девять претендентов.