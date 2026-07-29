Поиск

В России откроют пять участков для голосования на выборах президента Южной Осетии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России на досрочных выборах президента Южной Осетии 18 сентября организуют пять участков для голосования, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме.

Избирательные участки будут размещены в Северной Осетии - Владикавказе, Алагире, Камбилеевском, еще один участок откроется в Москве.

"Всего на выборах президента откроются 75 избирательных участков, из них 70 на территории республики и пять в России", - уточнили в комиссии.

В конце июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и был назначен советником президента России Владимира Путина. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Второго июля администрация президента Южной Осетии заявила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики. Всего о своем участии в выборах президента республики заявили девять претендентов.

Алан Гаглоев Центризбирком Владикавказ Южная Осетия Северная Осетия Марат Камболов Алагир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп назвал встречу с Зеленским хорошей

Сбербанк в новой стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в 50% от прибыли

Что произошло за день: среда, 29 июля

В Москве к выходу со станции метро "Домодедовская" по лестнице съехал автомобиль

Патриарх Кирилл не стал отправлять митрополита Илариона (Алфеева) в Бразилию

 Патриарх Кирилл не стал отправлять митрополита Илариона (Алфеева) в Бразилию

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае составил 123 млрд рублей

В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

 В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

Курорт Домбай остался без света из-за технологического нарушения

Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

 Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

 Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3383 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10815 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов