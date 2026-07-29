В Таганроге большинству жильцов пострадавших домов разрешили вернуться в квартиры

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Таганроге жильцам большинства домов, получивших повреждения в ходе ночной воздушной атаки, разрешили вернуться домой, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"На месте ЧС саперы завершили работу. Жители домов, которые попадали в зону ЧС и были эвакуированы, могут возвращаться. Полностью восстановлено движение транспорта. Специалисты комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. К этому часу на телефон службы "112" поступило 17 обращений от собственников частных домовладений. Из них 14 домов уже обследовано. Работа продолжается", - написала она в Мах.

Началось обследование технического состояния пострадавшего многоквартирного дома, работы займут несколько дней.

"Все они (жильцы этого дома - ИФ) приняли решение разместиться временно у родственников. Мои заместители провели встречу с жителями пострадавшего дома. Главный и абсолютно понятный вопрос, который волнует людей - когда можно будет вернуться в родные квартиры. В настоящее время специалисты приступили к проведению выборочного визуального обследования технического состояния здания. Нам нужно точно понять: безопасно ли людям возвращаться в свои квартиры и что будет дальше с их домом. На эту работу уйдет несколько дней", - сообщила Камбулова.

В ночь на 29 июля Таганрог подвергся воздушной атаке. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла одна женщина и был ранен мужчина. Обломки повредили несколько частных домовладений и коммерческих предприятий.