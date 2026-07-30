Губернатор Подмосковья назвал важной задачей местных властей заботу о пострадавших от атак БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил президента РФ Владимира Путина, что защита и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников в Подмосковье, - один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу.

"Есть задача обеспечить безопасность жителей в связи с террористическими атаками, которые идут. И в жилые дома попадают беспилотники. Это заставляет нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество, получил ранения. У нас есть соответствующие выплаты. Но здесь разговор не о деньгах, а о внимании, заботе, чтобы у людей не было тревоги", - сказал Воробьев на встрече с главой государства в четверг.

Он добавил, что "все, что касается критически важных объектов - это непростая задача, но очень важная, и мы этим занимаемся подробно".