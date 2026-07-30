Дрон ВСУ атаковал критически важный объект ЗАЭС, его успели обезвредить

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - БПЛА ВСУ предпринял атаку на критически важный объект Запорожской АЭС, боеприпас был обезврежен, сообщили представители станции в четверг.

"В районе площадки СХОЯТ (сухого хранилища отработавшего ядерного топлива) была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом. Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в канале станции в Max.

Представители станции пояснили, что транспортер необходим для выполнения регламентных транспортно-технологических операций с отработавшим ядерным топливом. Данное оборудование не имеет аналогов, и его повреждение могло привести к серьезным последствиям.

"Это означало бы нарушение технологических возможностей станции по обращению с отработавшим ядерным топливом, существенное осложнение проведения необходимых регламентных операций и создание дополнительных рисков для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта", - подчеркнули на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").