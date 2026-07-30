Поиск

Подготовлены поправки о лимите суммы убытков, которые можно взыскать со страховщика по ОСАГО

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минфин разработал поправки к действующему закону об ОСАГО, которые предусматривают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля (400 тысяч рублей, по закону об ОСАГО). Законопроект опубликован на портале правительственной информации.

Минфин подготовил его по поручению вице-премьера Александра Новака от 29 мая 2026 года, говорится в пояснительной записке. Само поручение было дано "в целях реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации" по теме ОСАГО и определения предельных выплат при оценке восстановительного ремонта транспортного средства в "автогражданке".

Постановлением КС потерпевшему должно быть гарантировано: "Если рыночная стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства превышает страховую сумму, а его стоимость, рассчитанная по методике Банка России, не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший имеет право - при его несогласии на доплату за ремонт на станции технического обслуживания (далее - СТОА) - требовать страховое возмещение в денежной форме, а страховщик обязан его выплатить в размере, равном страховой сумме".

При этом в правоприменительной практике, отмечают разработчики поправок, известны случаи "возложения на страховщика полной имущественной ответственности, если он не смог исполнить обязанность по организации восстановительного ремонта транспортного средства в пределах страховой суммы", что нарушает баланс прав участников страховых правоотношений.

Аналогичный по смыслу подход при определении предельных имущественных выплат должен применяться в случае урегулирования ущерба по европротоколу в ОСАГО - выплата назначается в пределах установленной законом страховой суммы. Положения об этом также включены в законопроект ведомства.

В РоссииКС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГОКС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГОЧитать подробнее

Таким образом, поправками Минфина устанавливается "предельный размер убытков, которые могут быть взысканы со страховщика в случае нарушения им предусмотренной законом об ОСАГО обязанности по организации и оплате восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства".

Также законопроект уточняет порядок расчета выплаты за ремонт. Стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства определяется "в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт", утвержденной Банком России, "которая также может учитывать доплату СТОА, вносимую потерпевшим за восстановительный ремонт", поясняет Минфин.

Принятие проекта федерального закона "не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ". Кроме того, проект закона "соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ", полагают в ведомстве.

Два проекта на одну тему

Источник на страховом рынке сообщил "Интерфаксу", что "этот законопроект Минфина с поправками в ОСАГО уже прошел этап предварительного согласования с заинтересованными ведомствами, Банком России и Российским союзом автостраховщиков (РСА), он всеми поддержан".

После опубликования и прохождения публичной экспертизы законопроект будет направлен для рассмотрения и утверждения в правительство, потом в установленном порядке может быть внесен в Госдуму.

Собеседник агентства напомнил, что депутатский законопроект с поправками аналогичного содержания был подготовлен к принятию во II чтении, однако "законодатели не успели его рассмотреть до завершения весенней сессии". К тому законопроекту вернутся депутаты уже нового созыва "после выборов, определения состава и глав комитетов Госдумы, то есть примерно в октябре этого года", предположил он.

Он добавил, что в итоге законодателями будет принят к дальнейшему рассмотрению только один из подготовленных законопроектов с поправками в ОСАГО, они не конкурируют по смыслу.

Он добавил, что решение Конституционного Суда по теме определения верхнего предела имущественных выплат в ОСАГО в спорах об авторемонте оказалось "весьма своевременным".

Для страховщиков ОСАГО практика сверхлимитных выплат по решениям судов оказалась разорительной, в том числе повлияла на рост убыточности в ОСАГО. Как показали предварительные данные РСА за I полугодие 2026 года, расходы страховщиков ОСАГО с учетом трат на ведение дел превысили 100%. "Принятие законопроекта с ограничением выплат давно установленной законом страховой суммой в 400 тыс. рублей позволит немного снизить давление на рост показателя выплат в сегменте", - считает собеседник агентства.

Минфин ОСАГО РСА правительство Госдума Александр Новак Конституционный Суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

 Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

В госучебники по русскому для 10-11 классов включили информацию о героях СВО

Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

 Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

 Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

Власти сообщили, что 15 БПЛА достигли логистического центра в Пензенской области

В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

ЦИК продолжит проверять допущенные к думским выборам партии на иностранное финансирование

 ЦИК продолжит проверять допущенные к думским выборам партии на иностранное финансирование

Удары ВСУ по объектам в Пензенской области и Удмуртии квалифицировали как теракты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3399 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов