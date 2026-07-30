Подготовлены поправки о лимите суммы убытков, которые можно взыскать со страховщика по ОСАГО

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минфин разработал поправки к действующему закону об ОСАГО, которые предусматривают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля (400 тысяч рублей, по закону об ОСАГО). Законопроект опубликован на портале правительственной информации.

Минфин подготовил его по поручению вице-премьера Александра Новака от 29 мая 2026 года, говорится в пояснительной записке. Само поручение было дано "в целях реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации" по теме ОСАГО и определения предельных выплат при оценке восстановительного ремонта транспортного средства в "автогражданке".

Постановлением КС потерпевшему должно быть гарантировано: "Если рыночная стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства превышает страховую сумму, а его стоимость, рассчитанная по методике Банка России, не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший имеет право - при его несогласии на доплату за ремонт на станции технического обслуживания (далее - СТОА) - требовать страховое возмещение в денежной форме, а страховщик обязан его выплатить в размере, равном страховой сумме".

При этом в правоприменительной практике, отмечают разработчики поправок, известны случаи "возложения на страховщика полной имущественной ответственности, если он не смог исполнить обязанность по организации восстановительного ремонта транспортного средства в пределах страховой суммы", что нарушает баланс прав участников страховых правоотношений.

Аналогичный по смыслу подход при определении предельных имущественных выплат должен применяться в случае урегулирования ущерба по европротоколу в ОСАГО - выплата назначается в пределах установленной законом страховой суммы. Положения об этом также включены в законопроект ведомства.

Таким образом, поправками Минфина устанавливается "предельный размер убытков, которые могут быть взысканы со страховщика в случае нарушения им предусмотренной законом об ОСАГО обязанности по организации и оплате восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства".

Также законопроект уточняет порядок расчета выплаты за ремонт. Стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства определяется "в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт", утвержденной Банком России, "которая также может учитывать доплату СТОА, вносимую потерпевшим за восстановительный ремонт", поясняет Минфин.

Принятие проекта федерального закона "не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ". Кроме того, проект закона "соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ", полагают в ведомстве.

Два проекта на одну тему

Источник на страховом рынке сообщил "Интерфаксу", что "этот законопроект Минфина с поправками в ОСАГО уже прошел этап предварительного согласования с заинтересованными ведомствами, Банком России и Российским союзом автостраховщиков (РСА), он всеми поддержан".

После опубликования и прохождения публичной экспертизы законопроект будет направлен для рассмотрения и утверждения в правительство, потом в установленном порядке может быть внесен в Госдуму.

Собеседник агентства напомнил, что депутатский законопроект с поправками аналогичного содержания был подготовлен к принятию во II чтении, однако "законодатели не успели его рассмотреть до завершения весенней сессии". К тому законопроекту вернутся депутаты уже нового созыва "после выборов, определения состава и глав комитетов Госдумы, то есть примерно в октябре этого года", предположил он.

Он добавил, что в итоге законодателями будет принят к дальнейшему рассмотрению только один из подготовленных законопроектов с поправками в ОСАГО, они не конкурируют по смыслу.

Он добавил, что решение Конституционного Суда по теме определения верхнего предела имущественных выплат в ОСАГО в спорах об авторемонте оказалось "весьма своевременным".

Для страховщиков ОСАГО практика сверхлимитных выплат по решениям судов оказалась разорительной, в том числе повлияла на рост убыточности в ОСАГО. Как показали предварительные данные РСА за I полугодие 2026 года, расходы страховщиков ОСАГО с учетом трат на ведение дел превысили 100%. "Принятие законопроекта с ограничением выплат давно установленной законом страховой суммой в 400 тыс. рублей позволит немного снизить давление на рост показателя выплат в сегменте", - считает собеседник агентства.