В Екатеринбурге арестован один из фигурантов дела об избиении ученого Зезина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Александра Реверука - фигуранта дела об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Адвокат обвиняемого Олег Костиков заявил "Интерфаксу", что, вероятно, это решение будет обжаловано.

Реверук просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он не считает себя виновным в смерти ученого.

Зезин 13 июля подал жалобу в полицию о том, что его избили, сообщали в ГУ МВД по Свердловской области. Его направили в больницу для судмедэкспертизы. Через неделю он умер, по официальной версии, от сердечного заболевания.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил в соцсетях, что 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и обнаружил детей на квадроциклах, которые портили посевы. Договорившись по телефону с родителями детей, ученые привезли их на машине к институту и собирались передать родителям. Однако их встретили люди на джипах, двое мужчин вышли и, по словам Вегнера, избили Зезина и Шанина. После смерти Зезина депутат обратился в СКР с просьбой расследовать случившееся.

Следователь в суде сообщил, что, предварительно установлено, что около 17:00 13 июля несовершеннолетние без родителей ездили на квадроциклах по полю. В это же время Зезин и Шанин совершали объезд полей, чтобы обследовать посевы, доставили детей для устранения угрозы их безопасности в Екатеринбург и вызвали их родителей.

После заседания депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер заявил "Интерфаксу", что, по словам сотрудников института, где работал Зезин, им звонили и угрожали. Звонки поступали и Вегнеру.

"Мне вот звонили и говорили: что ты лезешь, кто ты такой, ты знаешь, что там произошло?", - сказал Вегнер, добавив, что звонившие представлялись друзьями обвиняемых.

СКР сообщил, что возбуждено дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, либо связанном с сопротивлением представителю власти либо иному лицу пресекающему нарушение общественного порядка (ч.2 ст.213 УК). По делу были задержаны двое. Обоим предъявлены обвинения.

По версии следствия, 13 июля один из обвиняемых на улице Главной в Екатеринбурге "применил физическую силу в отношении мужчин 58 и 67 лет, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение".