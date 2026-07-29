Поиск

В деле об избиении директора аграрного центра РАН появился второй задержанный

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержали второго фигуранта дела об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, который затем скончался.

"В настоящее время оба фигуранта задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Ранее был задержан 38-летний житель Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу пресекающему нарушение общественного порядка).

По версии следствия, 13 июля он применил физическую силу в отношении мужчин 58 и 67 лет, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение. Один из пострадавших - Зезин, затем лег в больницу и через несколько дней умер там от сердечного заболевания.

Как писал в соцсетях депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном поле они увидели группу 8-10 лет на квадроциклах, которые портили посевы. Ученые позвонили родителям детей и договорились, что довезут их до института и передадут им. У института же к ученым подошли двое спортивных мужчин, один из них ругался матом и, по данным Вегнера, избил Зезина, а затем и Шанина. Вегнер сообщил, что направил запрос председателю СКР Александру Бастрыкину после того, как Зезин умер. В СКР сообщили, что по факту обращения в соцсетях возбуждено уголовное дело.

Зезин был директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, был профессором Уральского государственного аграрного университета, членом-корреспондентом Российской академии наук.

Екатеринбург РАН СКР Александр Шанин Никита Зезин Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 29 июля

В Москве к выходу со станции метро "Домодедовская" по лестнице съехал автомобиль

Патриарх Кирилл не стал отправлять митрополита Илариона (Алфеева) в Бразилию

 Патриарх Кирилл не стал отправлять митрополита Илариона (Алфеева) в Бразилию

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае составил 123 млрд рублей

В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

 В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

Курорт Домбай остался без света из-за технологического нарушения

Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

 Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

 Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

В Уфе удар молнии в телецентр вызвал перебои в вещании

Казахстан не получал официального запроса от Wildberries о складах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10815 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов