В деле об избиении директора аграрного центра РАН появился второй задержанный

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержали второго фигуранта дела об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, который затем скончался.

"В настоящее время оба фигуранта задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Ранее был задержан 38-летний житель Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу пресекающему нарушение общественного порядка).

По версии следствия, 13 июля он применил физическую силу в отношении мужчин 58 и 67 лет, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение. Один из пострадавших - Зезин, затем лег в больницу и через несколько дней умер там от сердечного заболевания.

Как писал в соцсетях депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном поле они увидели группу 8-10 лет на квадроциклах, которые портили посевы. Ученые позвонили родителям детей и договорились, что довезут их до института и передадут им. У института же к ученым подошли двое спортивных мужчин, один из них ругался матом и, по данным Вегнера, избил Зезина, а затем и Шанина. Вегнер сообщил, что направил запрос председателю СКР Александру Бастрыкину после того, как Зезин умер. В СКР сообщили, что по факту обращения в соцсетях возбуждено уголовное дело.

Зезин был директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, был профессором Уральского государственного аграрного университета, членом-корреспондентом Российской академии наук.