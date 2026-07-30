Поиск

На Кубани число пострадавших от БПЛА в поселке Волна выросло до шести

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В поселке Волна в Темрюкском районе, по последним данным, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Госпитализировали четырех человек, состояние пациентов - средней степени тяжести. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В поселке в ночь на 30 июля обломки БПЛА упали на территории предприятия. Начался пожар.

Позже Южная транспортная прокуратура сообщила об атаке БПЛА в порту Тамань, расположенном в поселке Волна. Также сообщалось, что есть пострадавшие. В результате происшествия повреждена портовая инфраструктура.

Тамань Кубань Краснодарский край Темрюкский район Волна Южная транспортная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

 Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Глава совета директоров и гендиректор "Эфко" задержаны по делу о хищении

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

 Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

В госучебники по русскому для 10-11 классов включили информацию о героях СВО

Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

 Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

 Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

Власти сообщили, что 15 БПЛА достигли логистического центра в Пензенской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов