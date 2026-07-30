На Кубани число пострадавших от БПЛА в поселке Волна выросло до шести

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В поселке Волна в Темрюкском районе, по последним данным, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Госпитализировали четырех человек, состояние пациентов - средней степени тяжести. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В поселке в ночь на 30 июля обломки БПЛА упали на территории предприятия. Начался пожар.

Позже Южная транспортная прокуратура сообщила об атаке БПЛА в порту Тамань, расположенном в поселке Волна. Также сообщалось, что есть пострадавшие. В результате происшествия повреждена портовая инфраструктура.