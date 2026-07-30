Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа", с 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, сообщило ведомство.

"Все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. В целом, на период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тыс. билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург", - сказано в сообщении.