Лишенная сертификата "Ижавиа" переоформила 78% билетов на рейсы других авиакомпаний

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ижавиа", у которой Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, переоформила 1106 сегментов авиаперевозки (забронированных билетов - ИФ) на рейсы других авиакомпаний, сообщил гендиректор авиапредприятия Александр Синельников.

"За сегодняшний день уже переоформлено 1106 из 1412 сегментов авиаперевозки на рейсы авиакомпаний-партнеров", - написал Синельников в своем канале в Max в пятницу. Таким образом, было переоформлено 78% билетов.

Он отметил, что еще по 306 сегментам оформлен возврат денежных средств.

В четверг Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа" из-за претензий к организации безопасности полетов.

"Ижавиа" выполняла регулярные пассажирские и грузовые рейсы. Авиакомпания находится в собственности Удмуртской Республики. В парке компании два Boeing 737-800 и четыре Як-42. Пассажиропоток в 2025 году снизился на 2% - до 683 тыс. человек. По итогам 2025 года "Ижавиа" получила чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году.

В текущем году власти региона сообщали о планах продать авиакомпанию и аэропорт Ижевска.