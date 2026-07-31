Губернатор Ростовской области уточнил число пострадавших при атаке БПЛА

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на пятницу пострадала женщина, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации - в результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь", - написал он в Max.

Ранее Слюсарь сообщал о двух пострадавших, один из которых находился под завалами.

В городе поврежден жилой многоквартирный дом, там произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь.