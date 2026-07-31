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Губернатор Ростовской области уточнил число пострадавших при атаке БПЛА

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на пятницу пострадала женщина, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации - в результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь", - написал он в Max.

Ранее Слюсарь сообщал о двух пострадавших, один из которых находился под завалами.

В городе поврежден жилой многоквартирный дом, там произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Гуково Ростовская область
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