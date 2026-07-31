Cредняя выплата по ОСАГО за I полугодие выросла на 10%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Средняя выплата по ОСАГО за I полугодие 2026 года увеличилась на 9,7%, до 122 709 рублей со 111 827 рублей в январе-июне 2025 года, сообщил Российский союз автостраховщиков.

Средняя премия по годовым полисам обязательной "автогражданки" выросла на 5% и составила 7 633 рубля, за январь-июнь 2025 года она была равна 7 273 рублям.

При этом средняя премия по ОСАГО оказалась ниже уровня трехгодичной давности: по итогам первого полугодия 2023 года она составляла 7 781 рубль.

"Несмотря на продолжающийся и динамичный рост средней выплаты по ОСАГО более чем на 40% за последние три года, конкуренция между страховщиками позволяла удерживать среднюю цену полиса на стабильном уровне, и даже ее снижать", - отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что 11 июля 2026 года вступили в силу изменения Банка России в Единую методику, в соответствии с которой определяется размер расходов на ремонт поврежденных автомобилей при выплате по ОСАГО. Именно Единая методика используется для формирования средних цен на запасные части, и сегодня РСА уже формирует эти цены на основании реальных рыночных цен, которые собираются и обрабатываются по новым правилам. Новые цены на запчасти будут применяться начиная с 19 сентября. После вступления в силу новых справочников ожидается, что средняя выплата по ОСАГО продолжит значимый рост. По предварительным оценкам РСА, рост может составить порядка 8-10%.

"В связи с этим страховщикам приходится немного увеличивать размер страховой премии по ОСАГО, иначе к концу текущего года может оказаться, что средств на выплаты по обновленной Единой методике недостаточно", - указывает Уфимцев.

По его словам, борьба страховых компаний за аккуратных автомобилистов практически нивелирует для добросовестных водителей подорожание полиса ОСАГО. Основной финансовый эффект будет ощутим для клиентов с высокой убыточностью - тех, кто регулярно нарушает ПДД и провоцирует ДТП. "Это вновь подтверждает, что реформа индивидуализации тарифов по ОСАГО работает правильно и именно недобросовестные автовладельцы в основном и ощутят повышение цены полиса", - заявил Уфимцев.

"Количество договоров, переданных в перестраховочный пул, в среднем за январь-июнь составило 9,1%. Однако на протяжении года мы видим, как в каждом месяце это количество растет и в июне оно достигло почти 12%. Это говорит о том, что по таким клиентам как раз не хватает максимальной премии и за них платят добросовестные автовладельцы. Повышение верхней границы тарифного коридора по ОСАГО могло бы переложить эти убытки на тех, кто их создает", - добавил глава РСА.

Общая сумма выплат по ОСАГО, согласно данным РСА, за январь-июнь 2026 года составила 134,2 млрд рублей, включая выплаты страховщиков, судебные накладные расходы и выплаты из компенсационного фонда РСА. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО за этот период составил 165 млрд рублей. Количество заключенных договоров достигло 34 млн, из них 12,8 млн были оформлены как краткосрочные полисы ОСАГО, средняя премия за первое полугодие 2026 года за один краткосрочный полис составила 210 рублей.