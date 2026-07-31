Вандал осквернил мемориальный объект в центре Воронежа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с осквернением мемориального объекта в центре Воронежа, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в ночь на 28 июля неизвестный нанес краской различные надписи, в том числе аббревиатуры организаций, запрещенных на территории РФ, на мурал с изображением военнослужащих.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Ход его расследования взят прокуратурой на контроль.

Ес ст