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В Волгограде задержаны подозреваемые в осквернении мемориала на Мамаевом кургане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Волгограде задержаны двое подозреваемых в осквернении мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, сообщило областное управление СКР.

По версии следствия, 24 июля 31-летний и 36-летний подозреваемые у монумента "Стоять насмерть!" бросили в воду купюру номиналом 5000 рублей и предложили окружающим ее достать. Один из них, изображая случайного прохожего, прыгнул в водоем.

"Происходящее сообщники снимали на камеру мобильного телефона, после чего разместили видеозапись в одной из социальных сетей. Совершив противоправные действия, фигуранты скрылись с места происшествия и покинули территорию Волгоградской области", - сообщил СК.

По факту возбуждено уголовное дело по пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 243.4 УК (осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемых задержали в разных регионах благодаря совместной работе следователей, сотрудников регионального УФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД. Задержанных доставили в Волгоград для следственных действий, следствие попросит суд об их аресте.

Волгоград СКР МВД Мамаев курган Волгоградская область
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