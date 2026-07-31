Медведев призвал к активной обороне от западных санкций

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Западные антироссийские санкции обречены на провал, но России все равно нужна активная оборона для противостояния им, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я уверен, что подобные попытки обречены на провал. Но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, и юридического характера, и экономического", - сказал Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.

Он подчеркнул, что речь должна идти именно об активной обороне, а не о пассивном отражении ударов.

"Не просто о том, что мы "сидим в окопе и отстреливаемся", а об активной обороне", - сказал зампред Совбеза.



