Медведев заявил, что страны под санкциями могли бы подумать над созданием площадки для противодействия им

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Страны, подвергшиеся незаконным санкциям, в том числе Россия, Иран и Китай, могли бы подумать над созданием совместной площадки для выработки общей позиции для противодействия незаконным ограничениям, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран, он напомнил об идее, которая прозвучала несколько лет назад со стороны иранского министра юстиции о создании сообщества стран, подвергшихся санкциям.

"Я думаю, мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы выработать позиции, как им противодействовать, а, может быть, даже контрсанкции вводить. Это касается и России, и Ирана, и сейчас вот Китай подвергся санкциям", - сказал замглавы Совбеза РФ, напомнив, что есть и другие страны, в отношении которых США и Евросоюз вводили санкции.

Он подчеркнул, что ограничения, которые вводятся вне устава ООН, незаконны и работу на этом направлении можно продолжить. "Это, кстати, была одна из тем, которую мы обсуждали с президентом Пезешкианом (президент Ирана - ИФ) во время моей беседы с ним", - сказал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина посещал Иран для участия в церемонии прощания с мученически погибшим Верховным руководителем этой страны Али Хаменеи.

В ходе беседы с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Медведев передал слова соболезнования от президента России и обсудил общее состояние двустороннего взаимодействия. "В настоящий момент мы с Ираном связаны специальным особым договором, договором о стратегическом партнерстве, и в рамках этих договоренностей развиваются наши отношения. Это касается и экономики, и социальной сферы, и сотрудничества в области транспорта, сотрудничества в области безопасности, военно-технического сотрудничества и массы других факторов", - отметил Медведев.