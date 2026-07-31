Человек погиб при атаке БПЛА на фермерское хозяйство в Запорожской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в селе Кирово (Запорожская область) в результате атаки украинских беспилотников на фермерское хозяйство, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"В районе села Кирово Токмакского муниципального округа ударные БПЛА противника атаковали территорию фермерского хозяйства, погиб мужчина 2000 года рождения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, на месте атаки также обнаружен неразорвавшийся боеприпас, специалисты занимаются его обезвреживанием.