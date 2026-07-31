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Мирный житель погиб, трое ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении трех женщин в результате воздушных атак со стороны Украины в пятницу.

"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал мужчину, передвигавшегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб проинформировал о ракетном обстреле, которому подвергся Белгородский округ.

В селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома, в результате чего ранения получили три женщины. По оценке медиков, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время бригады скорой помощи транспортируют раненых в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В результате обстрела различные повреждения получили четыре частных дома, две хозпостройки, два автомобиля, а также перебита газовая труба.

Белгородская область
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