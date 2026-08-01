Четыре человека ранены при ударах ВСУ на Белгородчине

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали вследствие атак украинских военных по территории Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб.

"В Краснояружском округе в хуторе Крисаново в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшей с акубаротравмой и касательным ранением лица оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В селе Сергиевка от удара дрона посечена кровля соцобъекта.

В Борисовском округе в поселке Борисовка дрон нанес удар по машине, вследствие чего мужчина получил осколочное ранение спины, женщина - осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в больницу.

Также оперштаб сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке дрона на автомобиль в селе Луговка Грайворонского округа до двух. К медикам обратился еще один мужчина с осколочным ранением предплечья. Ранее сообщалось, что в Луговки при атаке беспилотника на машину пострадал один человек.

Кроме того, по данным оперштаба, в поселке Прохоровка при атаке беспилотника на одном из объектов произошло возгорание, которое ликвидировано пожарными расчетами.

В селе Таврово Белгородского округа коммерческий объект атакован беспилотником - повреждены оборудование, навес и две машины.