Поиск

Четыре человека ранены при ударах ВСУ на Белгородчине

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали вследствие атак украинских военных по территории Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб.

"В Краснояружском округе в хуторе Крисаново в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшей с акубаротравмой и касательным ранением лица оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В селе Сергиевка от удара дрона посечена кровля соцобъекта.

В Борисовском округе в поселке Борисовка дрон нанес удар по машине, вследствие чего мужчина получил осколочное ранение спины, женщина - осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в больницу.

Также оперштаб сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке дрона на автомобиль в селе Луговка Грайворонского округа до двух. К медикам обратился еще один мужчина с осколочным ранением предплечья. Ранее сообщалось, что в Луговки при атаке беспилотника на машину пострадал один человек.

Кроме того, по данным оперштаба, в поселке Прохоровка при атаке беспилотника на одном из объектов произошло возгорание, которое ликвидировано пожарными расчетами.

В селе Таврово Белгородского округа коммерческий объект атакован беспилотником - повреждены оборудование, навес и две машины.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "Газпром энергохолдинг - закупки" Мазин арестован по делу о получении взятки

 Гендиректор "Газпром энергохолдинг - закупки" Мазин арестован по делу о получении взятки

Минобороны РФ заявило об ударах по целям в украинских портах Одесса и Николаев

Белоусов заявил о продвижении российских подразделений на запорожском направлении

В Тюменской области 29 населенных пунктов оказались в зоне подтопления

 В Тюменской области 29 населенных пунктов оказались в зоне подтопления

Девять из 17 пилотных вузов РФ полностью перестроились под новую модель высшего образования

 Девять из 17 пилотных вузов РФ полностью перестроились под новую модель высшего образования

Женщина погибла в Энергодаре после атаки дронов ВСУ на пятиэтажку

Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен

Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ

 Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ

Аэропорт Элисты на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за капремонта

 Аэропорт Элисты на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за капремонта

В Рязанской и Вологодской областях задержали двух пособников украинских спецслужб
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10860 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3416 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов