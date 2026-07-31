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Космонавты Артемьев и Корсаков покинули отряд "Роскосмоса"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации в пятницу.

В "Роскосмосе" сообщили, что Артемьев, совершивший три космических полета, завершил работу 24 июля. Корсаков, выполнивший один полет в космос, покинул отряд 31 июля.

"Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов, и желают удачи в их дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.

Олег Артемьев - 118-й космонавт РФ, в мае 2003 года он был зачислен в отряд космонавтов РКК "Энергия" и два года проходил общекосмическую подготовку в ЦПК, после чего ему присвоена квалификация "космонавт-испытатель". На счету Артемьева три космических полета, выполненных в 2014, 2018 и 2022 годах, восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты.

"После ухода из ЦПК Олег Артемьев планирует сосредоточиться на личных и общественно-политических проектах: он является депутатом Московской городской думы и президентом Ассоциации музеев космонавтики", - сообщили в "Роскосмосе".

Сергей Корсаков - 127-й космонавт РФ. Был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. Совершил космический полет продолжительностью 195 суток в 2022 году.

Роскосмос Олег Артемьев Сергей Корсаков
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