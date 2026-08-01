Поиск

Пожар на территории "Нижнекамскнефтехима" потушен

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Возгорание, произошедшее на территории одного из производственных объектов ПАО "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ, входит в "СИБУР"), ликвидировано, сообщили в пресс-службе компании.

В РоссииПожар произошел на "Нижнекамскнефтехиме" в ТатарстанеЧитать подробнее

"Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" и ранее локализованное, потушено", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке в связи с внешними факторами. В результате происшествия никто не пострадал.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

Татарстан Нижнекамскнефтехим пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Севастополе отражают атаку беспилотников, сбито семь БПЛА

Среднемесячная температура в августе ожидается выше нормы в ряде регионов России

Пожар произошел на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане

Кабмин РФ вводит с 15 августа запрет на майнинг криптовалют в Московском регионе и Курской области

Что произошло за день: пятница, 31 июля

Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

 Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в 763,6 млн рублей

В МИД РФ заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

 Суд в Москве заочно арестовал Жанну Немцову

Суд изъял у иностранных представительств "Свидетелей Иеговы" 123 объекта недвижимости в РФ

Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области ликвидировано
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3408 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10852 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов