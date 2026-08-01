Пожар на территории "Нижнекамскнефтехима" потушен

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Возгорание, произошедшее на территории одного из производственных объектов ПАО "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ, входит в "СИБУР"), ликвидировано, сообщили в пресс-службе компании.

"Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" и ранее локализованное, потушено", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке в связи с внешними факторами. В результате происшествия никто не пострадал.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.