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Три человека ранены при атаке дрона на белгородское предприятие

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Три муниципалитета Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадали три мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся.

Также в городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки.

В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался возле социального объекта, в результате чего в здании повреждено остекление.

Белгородская область
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