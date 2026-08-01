Три человека ранены при атаке дрона на белгородское предприятие

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Три муниципалитета Белгородской области атакованы украинскими дронами, пострадали три мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся.

Также в городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки.

В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался возле социального объекта, в результате чего в здании повреждено остекление.