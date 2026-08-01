Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов остались без энергоснабжения, пострадал мирный житель вследствие атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями лица и плеча бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Также в округе в селе Казачья Лисица в результате ракетного обстрела поврежден объект инфраструктуры. Несколько населенных пунктов временно остаются без электроэнергии.

В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом, вследствие чего повреждена квартира. В селе Белянка Шебекинского округа при взрыве дрона повреждено оборудование.

Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации FPV-дрона повреждена кровля социального объекта.

В Краснояружском округе на окраине поселка Отрадовский FPV-дрон сдетонировал на предприятии, в результате чего повреждения получил автомобиль.