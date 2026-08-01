Поиск

Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов остались без энергоснабжения, пострадал мирный житель вследствие атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями лица и плеча бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Также в округе в селе Казачья Лисица в результате ракетного обстрела поврежден объект инфраструктуры. Несколько населенных пунктов временно остаются без электроэнергии.

В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом, вследствие чего повреждена квартира. В селе Белянка Шебекинского округа при взрыве дрона повреждено оборудование.

Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации FPV-дрона повреждена кровля социального объекта.

В Краснояружском округе на окраине поселка Отрадовский FPV-дрон сдетонировал на предприятии, в результате чего повреждения получил автомобиль.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девять из 17 пилотных вузов РФ полностью перестроились под новую модель высшего образования

Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен

Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ

 Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ

Аэропорт Элисты на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за капремонта

 Аэропорт Элисты на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за капремонта

В Рязанской и Вологодской областях задержали двух пособников украинских спецслужб

ВС РФ поразили в Киеве и Киевской области заводы, связанные с производством ракет и дронов

Открыты аэропорты Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Костромы, Самары, Нижнего Новгорода и Тамбова

ВСУ атаковали автобус в Запорожской области, один человек погиб

Минобороны РФ заявило об ударе по военным заводам в Киеве и Киевской области

 Минобороны РФ заявило об ударе по военным заводам в Киеве и Киевской области

Десять аэропортов приостановили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10857 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3414 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов