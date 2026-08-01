Более десяти домов повреждены на Кубани обломками БПЛА

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Два многоквартирных дома и 11 частных домов повреждены в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона в субботу.

Как отмечается в сообщении, обломки БПЛА обнаружили по 13 адресам в Приморско-Ахтарске. Пострадал один человек, ему оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.

В оперштабе добавили, что в муниципалитете работают оценочные комиссии, оперативные и специальные службы.