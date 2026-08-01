Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Самарской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате два человека, в том числе ребенок, погибли, еще пять пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу.

По предварительным данным, автомобиль Geely столкнулся с машиной марки Hyundai Tucson в 12:20 (11:20 по Москве) на 16 км автодороги "Обход г. Сызрань".

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.