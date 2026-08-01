ЗАЭС кратковременно оставалась без внешнего электроснабжения, оно восстановлено

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС кратковременно оставалась без внешнего электроснабжения по технической причине, сообщили представители станции в субботу.

"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции в мессенджере Max.

Электроснабжение было восстановлено в течение часа. В момент потери внешнего питания включились резервные дизельные генераторы. Сейчас станция запитана по линии 330кВ "Ферросплавная-1".

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в районе ее расположения находится в пределах естественных природных значений", - подчеркнули на ЗАЭС.