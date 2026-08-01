ЗАЭС кратковременно оставалась без внешнего электроснабжения, оно восстановлено
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС кратковременно оставалась без внешнего электроснабжения по технической причине, сообщили представители станции в субботу.
"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции в мессенджере Max.
Электроснабжение было восстановлено в течение часа. В момент потери внешнего питания включились резервные дизельные генераторы. Сейчас станция запитана по линии 330кВ "Ферросплавная-1".
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в районе ее расположения находится в пределах естественных природных значений", - подчеркнули на ЗАЭС.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").