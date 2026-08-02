Лихачев заявил, что Гросси в ближайшее время может посетить Энергодар и ЗАЭС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время может посетить Энергодар и Запорожскую АЭС.

"Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку Запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос - кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару", - сказал он в воскресенье журналистам.

По его словам, и в ходе прошедших консультаций в Калининграде, и в настоящее время российская сторона обращает "внимание МАГАТЭ на явную недостаточность действий агентства для обеспечения безопасности Запорожской АЭС".

Лихачев отметил, что с 27 апреля - начала эскалации вокруг Энергодара - погибли 15 горожан, 51 был ранен.

По его словам, в настоящее время к поддержке жителей Энергодара подключились сотрудники "Росатома" и жители атомградов России. Они собрали гуманитарную помощь: питьевая вода, продукты длительного хранения, детское питание, подгузники, средства гигиены и другие предметы первой необходимости.

"Доставка гуманитарных грузов в город осложняется продолжающимися атаками на транспорт и подъездные дороги. Несмотря на это, небольшая часть уже прибыла в Энергодар. В первую очередь она будет направляться наиболее нуждающимся категориям граждан: маломобильным жителям, многодетным семьям, социально незащищенным гражданам", - сказал Лихачев.

Он отметил, что несмотря на сохраняющуюся угрозу, коммунальные и экстренные службы, а также сотрудники городских предприятий продолжают выполнять свои обязанности, оперативно устраняя последствия атак ВСУ и обеспечивая работу критически важной инфраструктуры.

"Цель, которую преследует киевский режим, понятна: сделать жизнь горожан невыносимой, посеять панику и через это критически повлиять на безопасность эксплуатации АЭС. Только мы видим, что несмотря на круглосуточное давление на Энергодар, люди не ушли, станция эксплуатируется, город продолжает жить и работать, а также надеяться на мирное счастливое будущее", - заключил глава "Росатома".