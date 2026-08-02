Минобороны РФ сообщило об ударах по морским портам и судам Украины

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли очередные удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса - резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

"В акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно типа "сухогруз", перевозившее военное имущество", - заявили в министерстве.