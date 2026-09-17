В Иркутской области ограничат выход людей в леса из-за медведей

Это сделают, несмотря на сезон сбора грибов и ягод

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Иркутская область планирует распространять режим повышенной готовности на всю территорию региона из-за нападений медведей на людей, сообщил губернатор Игорь Кобзев после заседания профильной рабочей группы.

"Выступил с инициативой ввести режим повышенной готовности на территории всего региона. В этом вопросе нас поддержало Главное управление МЧС по Иркутской области. Готовятся соответствующие документы. Это позволит ограничить выход людей в леса. Ведь именно там произошли смертельные встречи грибников и ягодников с медведями", - написал он в мессенджере.

По его данным, ежедневно фиксируются 50-60 сообщений о выходе медведей к населенным пунктам и о встречах людей с ними в пригородных лесах.

"Информация поступает не только от жителей северных районов - Нижнеилимского, Нижнеудинского, Тайшетского, Киренского, Братского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, но также с юга - из Ангарского и Иркутского округов, Слюдянского района", - сообщил Кобзев.

На заседании рабочей группы ее руководитель, зампред правительства региона Георгий Кузьмин доложил, что областная служба по охране и использованию объектов животного мира приняла 133 решения о регулировании численности 353 медведей в охотничьих угодьях в 22 районах Приангарья, добыто 176 зверей.

"Понимаю, сейчас сезон сбора грибов и ягод, но походы в лес в настоящее время представляют для человека огромную опасность. Поэтому еще раз обращаюсь к жителям Иркутской области: нам нельзя допустить повторения трагических событий", - отметил Кобзев.

Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности из-за выхода медведей к людям в Усть-Илимске, Слюдянке, Ангарске, Братске, Тайшетском и Киренском муниципальном округах, Нижнеудинском районе Иркутской области.

В Киренском округе жертвами нападения медведей стали три человека - пенсионер из села Алымовка, который отправился в лес за грибами, и двое жителей Киренска, которые направились в лес за ягодой в районе села Красноярово. В первом из этих случаев хищника застрелили, во втором ведутся его поиски.