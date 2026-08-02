Очереди желающих попасть в РФ сохраняются в эстонской Нарве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Очереди наблюдаются у КПП в эстонской Нарве на границе с Ленинградской областью, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) в воскресенье.

"В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным (по отношению к российскому пропуска Ивангород - ИФ) КПП Нарва 1 образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход", - говорится в сообщении.

Скопление желающих пересечь границу фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне, уточнили в ведомстве.

По данным СЗТУ, 1 августа из Эстонии в Россию проследовали 680 человек, в обратном направлении - 1 190.

В сообщении отмечается, что на российской стороне очередей нет. Таможенный пост работает штатно.

Перейти границу в Ивангороде можно только пешком, автомобильная составляющая пункта пропуска находится на реконструкции.