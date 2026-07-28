В Эстонии хотят сделать бессрочным временный режим работы автомобильных погранпунктов с РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Эстонии направило на согласование законопроект с предложением на неопределенный срок продлить временный, 12-часовой, режим работы автомобильных пограничных пунктов с РФ "Койдула", "Лухамаа" и "Нарва-1", сообщает во вторник телерадиовещатель ERR.

Действующий временный порядок, согласно которому пограничные пункты открыты с 7:00 до 19:00, действует до конца августа.

"Целью ограничения было повышение уровня безопасности на границе и способности реагировать на инциденты на границе, а также усиление таможенного контроля. Эти потребности не изменились", - приводятся в сообщении слова главы МВД Игоря Таро.

Он отметил, что полностью закрывать границу в настоящее время нет необходимости, так как нет соответствующей оценки угроз.

"Наши соседи приняли такие решения, но обстоятельства у них были совершенно иными", - сказал Таро.

"Сейчас мы предлагаем оставить пограничные пункты закрытыми в ночные часы на неопределенный срок - до тех пор, пока не возникнет необходимость тем или иным образом дополнить или изменить этот порядок", - добавил он.

По данным МВД, общее число пересечений границы в автомобильных пограничных пунктах Нарвы, Лухамаа и Койдула существенно снизилось по сравнению с предыдущими годами. Так, в первом полугодии 2026 года оно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13%, с 512 тыс. человек до 444 тыс. человек.