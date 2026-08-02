Силы ПВО сбили беспилотник в окрестностях Омска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в поле под Омском после уничтожения дрона, сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко в воскресенье в своем официальном канале в Мах.

"В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее Хоценко сообщил, что силы ПВО Минобороны России отражают атаку беспилотников на Омскую область. В регионе введен режим беспилотной опасности.