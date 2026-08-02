Житель Курской области ранен в ходе атаки БПЛА

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В слободе Белой Курской области мужчина получил осколочные ранения в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Сегодня в результате атаки дрона ВСУ в слободе Белой Беловского района пострадал местный житель. У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела", - приводятся его слова в мессенджере Max.

Пострадавшему оказана первая медпомощь, он госпитализирован в Курскую областную больницу.