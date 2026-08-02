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Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в частном домовладении в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"По предварительной информации, пострадали 10 человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, возгорания не было. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Усть-Джегута Карачаево-Черкесия
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