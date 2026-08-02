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Число пострадавших при взрыве газа на свадьбе в КЧР увеличилось до 11 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - При взрыве газового баллона в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии пострадали 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики в воскресенье.

"В настоящее время в медучреждениях находятся шесть пострадавших. Еще пятерым оказали медпомощь и отпустили домой", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры КЧР, взрыв произошел во время празднования свадьбы. Начата проверка по факту происшествия.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования", - сообщили в надзорном ведомстве.

СК России по КЧР также проводит процессуальную проверку в связи с происшествием в Усть-Джегуте.

Ранее ГУ МЧС по КЧР сообщило, что десять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. Семеро из них доставлены в медучреждения.

Усть-Джегута Карачаево-Черкесия
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