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До четырех возросло число раненых на белгородском предприятии после обстрела

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил об увеличении количества раненых на сельхозпредприятии после ракетного обстрела в Грайворонском округе.

"Количество раненых при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа возросло до четырех. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями предплечья, рук и ног. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщал о трех погибших и трех пострадавших на сельхозпредприятии после ракетного обстрела села Лисица.

Так, по данным властей, в городе Шебекино при взрыве дрона загорелся цех на территории предприятия. Еще один FPV-дрон нанес удар по машине, вследствие чего она загорелась.

В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник атаковал социальный объект - повреждены крыша, остекление и внутренняя отделка одного из помещений. В поселке Малиновка при детонации двух дронов огнем уничтожен частный дом, проинформировал оперштаб.

Белгородская область
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